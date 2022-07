Ekonomika Južnej Kórey v 2. kvartáli nečakane zrýchlila tempo rastu

Soul 26. júla (TASR) - Južná Kórea zaznamenala v 2. štvrťroku nečakané zrýchlenie tempa rastu. Prispelo k tomu zmiernenie protipandemických opatrení, čo zvýšilo domácu spotrebu, ktorá tak dokázala vykompenzovať slabý export. Ekonómovia teraz očakávajú, že juhokórejská centrálna banka pristúpi k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb. Informovali o tom agentúry Reuters a server RTTNews, ktoré sa odvolali na údaje juhokórejskej centrálnej banky.



Centrálna banka v predbežnom odhade uviedla, že juhokórejská ekonomika vzrástla v 2. štvrťroku po úprave o sezónne vplyvy medzikvartálne o 0,7 % po 0,6-percentnom raste v prvých troch mesiacoch roka. Tempo rastu sa tak prekvapujúco zrýchlilo, keďže analytici oslovení agentúrou Reuters počítali so spomalením rastu na 0,4 %.



V medziročnom porovnaní sa hrubý domáci produkt (HDP) Južnej Kórey zvýšil v 2. kvartáli o 2,9 %. V tomto prípade sa tempo rastu mierne spomalilo (v 1. kvartáli rast dosiahol 3 %), opäť bol však rast výraznejší, než sa očakávalo, keďže ekonómovia počítali so spomalením rastu na 2,5 %.



Vývoj ekonomiky podporila najmä súkromná spotreba, ktorá vzrástla medzikvartálne o 3 %, najviac za posledný rok. Zvýšili sa aj výdavky štátu, a to o 1,1 %. Naopak, export zaznamenal pokles, konkrétne o 3,1 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom za posledné dva roky.



Ekonómovia teraz očakávajú, že centrálna banka pristúpi v nasledujúcich mesiacoch k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb po tom, ako tento mesiac zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o bezprecedentných 50 bázických bodov. Najbližšie zasadnutie menovej rady centrálnej banky je naplánované na 25. augusta.