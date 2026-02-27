< sekcia Ekonomika
Ekonomika Kanady počas októbra medzikvartálne klesla o 0,2 %
Za celý minulý rok sa hospodárstvo Kanady reálne zväčšilo o 1,7 %.
Autor TASR
Toronto 27. februára (TASR) - Kanadská ekonomika sa v záverečnom štvrťroku vlaňajška medzikvartálne zmenšila o 0,2 %. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny. Za dôvod oslabenia kanadského hrubého domáceho produktu (HDP) sa považujú clá amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré obmedzili kanadský export. Za celý minulý rok sa hospodárstvo Kanady reálne zväčšilo o 1,7 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Pri pohľade späť na rok 2025 sa zdá, že ekonomika celkom dobre zvládla globálny chaos a domáce nepriaznivé okolnosti,“ uviedol ekonóm Royce Mendes zo spoločnosti Desjardins. Vo všeobecnosti globálne sektorové clá amerického prezidenta spôsobili kanadskému automobilovému, oceliarskemu a drevárskemu sektoru značné škody vrátane straty pracovných miest. Trump však doteraz v podstate dodržiava existujúcu severoamerickú dohodu o voľnom obchode, ktorú podpísal počas svojho prvého funkčného obdobia. Znamená to, že približne 85 % obchodu medzi USA a Kanadou zostáva bez ciel.
Celoročný rast kanadskej ekonomiky o 1,7 % však bol „najpomalším rastom od roku 2020 (v ktorom svet zasiahla pandémia Covid-19)“, uviedol kanadský štatistický úrad. „Nižší export, najmä do Spojených štátov, bol v roku 2025 hlavným dôvodom pomalšieho rastu HDP,“ dodal úrad.
„Pri pohľade späť na rok 2025 sa zdá, že ekonomika celkom dobre zvládla globálny chaos a domáce nepriaznivé okolnosti,“ uviedol ekonóm Royce Mendes zo spoločnosti Desjardins. Vo všeobecnosti globálne sektorové clá amerického prezidenta spôsobili kanadskému automobilovému, oceliarskemu a drevárskemu sektoru značné škody vrátane straty pracovných miest. Trump však doteraz v podstate dodržiava existujúcu severoamerickú dohodu o voľnom obchode, ktorú podpísal počas svojho prvého funkčného obdobia. Znamená to, že približne 85 % obchodu medzi USA a Kanadou zostáva bez ciel.
Celoročný rast kanadskej ekonomiky o 1,7 % však bol „najpomalším rastom od roku 2020 (v ktorom svet zasiahla pandémia Covid-19)“, uviedol kanadský štatistický úrad. „Nižší export, najmä do Spojených štátov, bol v roku 2025 hlavným dôvodom pomalšieho rastu HDP,“ dodal úrad.