Ekonomika kontinentálneho Nórska sa vrátila k rastu, no čakalo sa viac

Oslo 23. novembra (TASR) - Ekonomika kontinentálneho Nórska sa v 3. štvrťroku vrátila k medzikvartálnemu rastu, tempo rastu však zaostalo za očakávaniami. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje nórskeho štatistického úradu, o ktorých informovali agentúra Reuters a portál RTTNews.



Hrubý domáci produkt (HDP) kontinentálneho Nórska, ktorý nezahrnuje lodiarsky sektor a ťažbu ropy a plynu z podmorských ložísk, vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,1 % po tom, ako v predchádzajúcom štvrťroku zaznamenal stagnáciu. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters však očakávali, že ekonomika vzrastie o 0,2 %.



K rastu hospodárstva prispeli najmä vládne výdavky. Na druhej strane, investície klesli o 3,8 %.



Celková ekonomika pokračovala v 3. štvrťroku v poklese. Rovnako ako v 2. kvartáli, aj v období od júla do konca septembra zaznamenala medzikvartálny pokles o 0,5 %. Z tohto pohľadu je výsledok ešte horší než v prípade vývoja ekonomiky kontinentálneho Nórska. Ekonómovia totiž počítali s rastom o 0,3 %.



Dôvodom bol pokles aktivít v ťažobnom sektore a lodnej doprave. Pokles v tejto oblasti predstavoval 2,5 %. Klesli aj fixné investície, a to o 2,1 %, zatiaľ čo v 2. štvrťroku zaznamenali rast o 0,7 %.



Na druhej strane, vývoj ekonomiky zlepšila domáca spotreba, ktorá zrýchlila tempo rastu z 0,4 % v 2. kvartáli na 0,5 %, ako aj stabilný rast vládnych výdavkov. Tie sa rovnako ako v predchádzajúcom štvrťroku zvýšili o 0,9 %.



V medziročnom porovnaní zaznamenala nórska ekonomika v 3. štvrťroku pokles o 1,9 %. To je najvýraznejší pokles hospodárstva od 2. štvrťroka 2020.