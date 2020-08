Ekonomika Mexika v 2. kvartáli rekordne spadla

Mexiko 26. augusta (TASR) - Pandémia nového koronavírusu stlačila do rekordného mínusu aj ekonomiku Mexika. Tá v 2. kvartáli klesla o takmer pätinu. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje mexického štatistického úradu.



Podľa úradu, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters, klesol hrubý domáci produkt (HDP) Mexika upravený o sezónne vplyvy v 2. štvrťroku medzikvartálne o 17,1 %. V medziročnom porovnaní pokles dosiahol 18,7 %. To znamená historicky najvýraznejší pokles druhej najväčšej ekonomiky v Latinskej Amerike.



Dôvodom sú karanténne opatrenia na spomalenie šírenia nového koronavírusu. Do dnešných dní sa v Mexiku infikovalo viac než 568.620 ľudí a počet úmrtí dosiahol 61.450.



Očakáva sa, že za celý rok 2020 dosiahne pokles mexickej ekonomiky 10,5 %. Ak by sa odhady ministerstva financií a centrálnej banky potvrdili, bude to najhoršia recesia od Veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia.