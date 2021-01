Ekonomika Mexika zaznamenala vlani najprudší pokles za takmer 90 rokov

Mexiko 31. januára (TASR) - Ekonomika Mexika zaznamenala v minulom roku najvýraznejší pokles za takmer deväť desaťročí, aj keď v poslednom kvartáli bolo jej zotavenie väčšie, než sa pôvodne čakalo. Uviedol to v závere tohto týždňa mexický štatistický úrad INEGI, ktorý zverejnil predbežné údaje.



Hrubý domáci produkt (HDP) druhej najväčšej ekonomiky Latinskej Ameriky klesol vlani po úprave o sezónne vplyvy o 8,5 %. Výsledok je mierne lepší, než očakávali ekonómovia oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali s poklesom o 8,8 %. Napriek tomu je pokles najvýraznejší od roku 1932, keď svet zápasil s veľkou hospodárskou krízou. Navyše, ekonomika čelí ťažkostiam aj na začiatku tohto roka, keďže počet infikovaných novým koronavírusom začal opäť rásť.



V rámci minulého roka zaznamenala mexická ekonomika najväčší prepad v 1. polroku, keď vláda pristúpila k rozsiahlym karanténnym opatreniam. V 2. polroku sa však do veľkej miery zotavila a výrazný rast dosiahla najmä v 4. štvrťroku.



V období od októbra do konca decembra vzrástla mexická ekonomika medzikvartálne o 3,1 %, zatiaľ čo analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s rastom o 2,8 %. Ako povedal ekonóm Nikhil Sanghani z Capital Economics, údaje za 4. kvartál znamenajú, že Mexiko dokázalo zmazať viac než 70 % strát z 1. polroka minulého roka. "Na druhej strane, súčasný rast počtu nových prípadov ochorenia na COVID-19 terajšie zotavovanie v 1. kvartáli zastaví," dodal.