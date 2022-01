Ekonomika Nórska v novembri naďalej klesala, tempo sa však zmiernilo

Oslo 12. januára (TASR) - Nórska ekonomika pokračovala v novembri v poklese, jeho tempo sa však výrazne zmiernilo. Ekonomiku na jednej strane podporil chov rýb a rybolov, na druhej ju však nadol potiahla ťažba ropy a plynu. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje nórskeho štatistického úradu.



Celkový hrubý domáci produkt (HDP), ktorý zahrnuje ekonomiku pevninského Nórska aj ťažbu ropy a plynu z podmorských ložísk a lodiarsky sektor, klesol v novembri o 0,3 %. Pod pokles sa podpísala najmä produkcia ropy a plynu, ktorá pre technické problémy klesla o 5,9 %. Napriek tomu bol vývoj v novembri lepší než v predchádzajúcom mesiaci, v ktorom ekonomika Nórska zaznamenala pokles o 0,8 %.



V prípade iba pevninského Nórska ekonomika zaznamenala v novembri po októbrovej stagnácii rast, a to o 0,7 %. Výrazne ju podporila najmä akvakultúra a rybolov. Priemyselné sektory ako akvakultúra, rybolov a výroba elektrickej energie sú však do veľkej miery nestabilné a medzi mesiacmi sú v rámci týchto odvetví veľké výkyvy. Bez ich započítania vzrástla ekonomika pevninského Nórska v novembri o 0,3 %.