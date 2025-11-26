< sekcia Ekonomika
Ekonomika Nórska spomalila v 3. kvartáli tempo rastu
Autor TASR
Oslo 26. novembra (TASR) - Ekonomika Nórska zaznamenala v 3. kvartáli mierne medzikvartálne spomalenie tempa rastu, pod čo sa podpísal najmä vývoj pevninského hospodárstva. To zaznamenalo iba minimálny rast. Na druhej strane, ekonomika severskej krajiny vzrástla tretí štvrťrok v rade. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje nórskeho štatistického úradu.
Hrubý domáci produkt (HDP) Nórska vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 1,1 % po 1,2-percentnom raste v predchádzajúcom štvrťroku. Veľkou mierou sa pod rast podpísala ťažba ropy a plynu z podmorských ložísk a aktivity lodiarskeho sektora.
Ekonomika takzvaného pevninského Nórska, ktorá spomínané segmenty nezahrnuje, totiž vzrástla iba o 0,1 %. Tempo rastu tak zaostalo za očakávaniami, keďže ekonómovia počítali s rastom o 0,2 %. Na porovnanie, v 2. štvrťroku dosiahol rast ekonomiky pevninského Nórska 0,5 %.
Výdavky domácnosti sa zvýšili o 1,1 %, naopak, výdavky vlády o 0,1 % klesli. Ešte výraznejšie klesla tvorba hrubého fixného kapitálu, a to o 1,3 %. Ekonomiku však podporil zahraničný obchod, keď dovoz síce vzrástol, tempo rastu exportu však bolo výraznejšie. Dovoz sa zvýšil o 1,1 %, vývoz vzrástol o 1,9 %.
V medziročnom porovnaní HDP Nórska vzrástol v 3. štvrťroku o 2,1 %. Ekonomika sa tak v 3. kvartáli zotavila po tom, ako v predchádzajúcom štvrťroku medziročne klesla o 0,6 %.
