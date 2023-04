Ekonomika Nórska vo februári nečakane klesla

Oslo 12. apríla (TASR) - Ekonomika pevninského Nórska zaznamenala vo februári nečakaný pokles, čo do veľkej miery ovplyvnil nepriaznivý vývoj v stavebnom sektore. Uviedol to v stredu nórsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Hrubý domáci produkt (HDP) Nórska klesol vo februári oproti prvému mesiacu roka o 0,2 %, zatiaľ čo v januári zaznamenal medzimesačný rast na úrovni 0,1 %. Ekonómovia očakávali zrýchlenie rastu hospodárstva, pričom počítali s rastom ekonomiky o 0,2 %.



Pokles zaznamenala aj celková ekonomika, teda nielen pevninského Nórska, do ktorej sa nezapočítava ťažba ropy a plynu z podmorských ložísk a lodiarsky sektor. Rozsah poklesu bol však miernejší a dosiahol 0,1 %. V predchádzajúcom mesiaci vykázalo celkové nórske hospodárstvo stagnáciu.



"Negatívny vývoj v niektorých priemyselných odvetviach viedol k celkovému poklesu HDP," povedal Pal Sletten z nórskeho štatistického úradu, ktorý poukázal najmä na pokles v stavebníctve. Zároveň dodal, že ekonomika vykazuje zhoršovanie výsledkov už pár mesiacov po sebe.



Z jednotlivých ekonomických ukazovateľov sa pod pokles hospodárstva podpísal pokles investícií aj exportu. V prvom prípade dosiahol 1,6 %, v druhom 0,2 %. Naopak, dovoz sa zvýšil o 1,9 %.