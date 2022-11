Ekonomika pevninského Nórska v 3. kvartáli nečakane vzrástla

Oslo 18. novembra (TASR) - Nórska ekonomika zaznamenala v 3. štvrťroku zrýchlenie tempa rastu, k čomu prispel nečakaný rast ekonomiky pevninského Nórska. Poukázali na to v piatok zverejnené predbežné údaje nórskeho štatistického úradu. Informoval o tom server RTTNews.



Celkový hrubý domáci produkt (HDP) Nórska vzrástol v 3. kvartáli medzištvrťročne o 1,5 % po 1,3-percentnom raste v predchádzajúcom štvrťroku. Nemalou mierou to umožnil rast ekonomiky pevninského Nórska, ktorá vzrástla druhý kvartál po sebe. Rast dosiahol 0,8 %, čo je síce spomalenie v porovnaní s 1,2-percentným rastom v 2. štvrťroku, ekonómovia však očakávali pokles, a to na úrovni 0,3 %.



Ekonomiku pevninského Nórska, do ktorej sa nezapočítava ťažba ropy a plynu z podmorských ložísk a lodiarsky sektor, podporili investície, spotrebiteľské výdavky aj obchod. Vývoz vzrástol o 5,7 % a dovoz o 3,9 %.