Zrýchlenie rastu ekonomiky pevninského Nórska podporil najmä rybolov

Oslo 8. októbra (TASR) - Ekonomika pevninského Nórska zaznamenala v auguste výrazné zrýchlenie rastu, k čomu prispel najmä sektor rybolovu. Uviedol to v piatok nórsky štatistický úrad.



Podľa štatistikov vzrástla ekonomika pevninského Nórska (nezahrnuje lodiarsky sektor a ťažbu ropy z podmorských ložísk) v auguste oproti júlu o 1,1 %. V júli dosiahol medzimesačný rast 0,6 %.



Výrazne sa pod to podpísala oblasť rybolovu. Tohtoročná kvóta na výlov makriel bola v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vyššia, pričom približne polovica zo stanovenej kvóty bola dosiahnutá v auguste, povedal Päl Sletten zo štatistického úradu. Sektor rybolovu sa tak v danom mesiaci výraznejšie podieľal na hrubom domácom produkte (HDP) pevninského Nórska.



Oblasť ťažby ropy a plynu vzrástla v auguste oproti júlu o 6,3 %. Po započítaní tohto a lodiarskeho sektora sa tak celkový HDP Nórska zvýšil v auguste o 2 %. Aj v tomto prípade to znamenalo výrazné zrýchlenie rastu ekonomiky, keď v júli rast dosiahol 0,8 %.



Výdavky nórskych domácností sa zvýšili o 0,7 % a vládne výdavky o 0,8 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu zaznamenala rast o 4,7 %.



Negatívne sa pod vývoj ekonomiky Nórska podpísal vývoz, ktorý v auguste klesol o 0,9 %. Dovoz medzitým zaznamenal rast na úrovni 2,3 %.