Ekonomika Poľska vzrástla výraznejšie, než uvádzal predbežný odhad

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hrubý domáci produkt Poľska upravený o sezónne vplyvy vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,9 %.

Autor TASR
Varšava 1. decembra (TASR) - Poľská ekonomika zrýchlila v 3. štvrťroku tempo rastu v medzikvartálnom aj medziročnom porovnaní. Poukázali na to v pondelok zverejnené spresnené údaje, ktoré sú zároveň lepšie, než ukazoval predbežný odhad. Navyše, v prípade medziročného rastu sú výsledky najlepšie za tri roky. Informovali o tom portály tradingeconomics a RTTNews, ktoré zverejnili aktualizované údaje poľského štatistického úradu GUS.

Hrubý domáci produkt Poľska upravený o sezónne vplyvy vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,9 %. V 2. štvrťroku rast dosiahol 0,8 % a rovnaké tempo rastu ukazoval aj predbežný odhad za 3. štvrťrok zverejnený v polovici novembra.

Vyšší než pôvodne uvádzaný rast zaznamenala poľská ekonomika aj v porovnaní s 3. kvartálom minulého roka. Vzrástla o 3,8 % oproti 3,3-percentnému rastu v 2. štvrťroku. Predbežný odhad z polovice novembra poukazoval na rast na úrovni 3,7 %. Nový údaj predstavuje najvyššie medziročné tempo rastu poľskej ekonomiky od 3. štvrťroka 2022.
