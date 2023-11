Ekonomika Saudskej Arábie klesla najvýraznejšie za tri roky

Rijád 6. novembra (TASR) - Saudská Arábia zaznamenala v 3. štvrťroku výrazný pokles ekonomiky, pod čo sa veľkou mierou podpísalo zníženie produkcie ropy. Rijád tak urobil s cieľom podporiť ceny ropy na trhu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Hrubý domáci produkt (HDP) Saudskej Arábie klesol v 3. štvrťroku medziročne o 4,5 %, uviedol v týchto dňoch saudskoarabský štatistický úrad. To je najvýraznejší pokles ekonomiky od obdobia pandémie nového koronavírusu v roku 2020. Rozsah poklesu hospodárstva by bol ešte výraznejší, zmiernil ho však rast v neropnom sektore, ktorý dosiahol 3,6 %.



Mohutný ropný sektor Saudskej Arábie zaznamenáva pokles už niekoľko mesiacov, celková ekonomika však stále rástla, pričom v 2. kvartáli zaznamenala rast o 1,2 %. V 3. štvrťroku však ropný sektor medziročne klesol až o 17,3 %, čo bol najprudší pokles minimálne od roku 2011.



Dôvodom sú dobrovoľné produkčné škrty v objeme milión barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Tieto škrty Saudská Arábia potvrdila v nedeľu (5. 11.) s tým, že ich bude dodržiavať až do konca roka.



Medzinárodný menový fond (MMF) odhaduje, že ekonomika Saudskej Arábie tento rok zaznamená rast, ten však bude veľmi mierny. MMF počíta s tým, že v roku 2023 vzrastie saudskoarabská ekonomika o 0,8 %, zatiaľ čo v minulom roku vzrástla o 8,7 %.