Ekonomika Saudskej Arábie v 3. štvrťroku vzrástla o 8,6 % vďaka rope

Rijád 31. októbra (TASR) - Vyššie ceny ropy pomohli Saudskej Arábii dosiahnuť v 3. štvrťroku 2022 nárast hrubého domáceho produktu (HDP) o 8,6 % v porovnaní s rovnakým obdobím 2021. Ukázali to v pondelok oficiálne údaje. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Štatistický úrad najväčšieho svetového exportéra ropy uviedol, že k HDP prispel do značnej miery nárast ropných aktivít o 14,5 %, zatiaľ čo neropné aktivity sa zvýšili o 5,6 %.



Tempo rastu HDP sa však v období júl - september 2023 spomalilo z 12,2 % v 2. štvrťroku, keď boli ceny ropy vyššie.



Ministerstvo financií v pondelok v separátnej správe uviedlo, že Saudská Arábia zaznamenala v 3. štvrťroku fiškálne príjmy vo výške 301,87 miliardy saudských rialov (81,78 miliardy eur), čo predstavuje nárast o 24 %, pričom jej príjmy z ropy dosiahli 229,02 miliardy SAR. A zároveň výdavky stúpli o 22 % na 287,73 miliardy SAR. Výsledkom bol rozpočtový prebytok vo výške 14,14 miliardy SAR.



Podľa ekonómov je Saudská Arábia schopná dosiahnuť zdravý fiškálny prebytok v roku 2022 so silným ročným nárastom príjmov z ropy.



(1 EUR = 3,691 SAR)