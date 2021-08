Ekonomika Saudskej Arábie zaznamenala prvý kvartálny rast za dva roky

Rijád 9. augusta (TASR) - Ekonomika Saudskej Arábie zaznamenala v 2. kvartáli rast, prvý za dva roky. Ekonomiku potiahli najmä sektory mimo produkcie ropy, kde rast dosiahol viac než 10 %. Poukázal na to v pondelok rýchly odhad štatistického úradu.



Podľa predbežných údajov vzrástla ekonomika Saudskej Arábie v 2. štvrťroku medziročne o 1,5 %, keď sektory mimo ropy vykázali rast na úrovni 10,1 %. Bol to prvý rast hospodárstva od 2. štvrťroka 2019, pričom v predchádzajúcom kvartáli zaznamenala saudskoarabská ekonomika pokles o 3 %.



Údaje za 2. kvartál posilnili očakávania ekonómov, že tempo rastu ekonomiky sa v 2. polroku ešte zrýchli, keďže k rastu sa pridá aj ropný sektor, ktorý postupne zvyšuje produkciu. Čo sa týka medzikvartálneho porovnania, hrubý domáci produkt (HDP) upravený o sezónne vplyvy vzrástol v 2. štvrťroku o 1,1 %.



Ekonomika Saudskej Arábie zaznamenala v minulom roku pokles. Dôvodom bola pandémia nového koronavírusu a prudký pokles cien ropy, od ktorej vývozu je kráľovstvo stále do veľkej miery závislé.



Medzinárodný menový fond (MMF) očakáva, že ekonomika Saudskej Arábie vzrastie tento rok o 2,4 %. Podľa ekonóma z Capital Economics Jamesa Swanstona by vďaka uvoľňovaniu protipandemických opatrení a po dohode v rámci OPEC+ o zvýšení ťažby mohlo byť tempo rastu aj dvakrát vyššie. "Očakávame, že tohtoročný rast ekonomiky by mohol dosiahnuť 4,8 % a v budúcom roku by sa mohol zrýchliť na 6,3 %," uviedol Swanston.



Práve pre obmedzovanie ťažby v rámci OPEC+ v minulom období klesla aktivita v rámci ropného sektora v 2. kvartáli medziročne o 7 %. V 1. štvrťroku bol pokles ešte výraznejší, dosiahol 11,7 %.



(1 EUR = 1,1807 USD)