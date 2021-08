Ekonomika Singapuru prekonala očakávania

Singapur 11. augusta (TASR) – Ekonomika Singapuru zaznamenala v 2. kvartáli výraznejší rast, než sa očakávalo, pričom prekonala odhady vlády aj ekonómov. Singapurská vláda zároveň výrazne zlepšila prognózu celoročného rastu.



Ako uviedla agentúra Reuters, ekonomika Singapuru, ázijského finančného, dopravného a obchodného centra, vzrástla v 2. štvrťroku medziročne o 14,7 %. Vláda počítala s rastom o 14,3 % a analytici s rastom o 14,2 %. Hrubý domáci produkt (HDP) však stále zotrváva pod úrovňou 2. štvrťroka predpandemického roka 2019.



Aj vzhľadom na najnovšie výsledky ministerstvo hospodárstva výrazne zlepšilo prognózu vývoja ekonomiky za celý rok. Zatiaľ čo v predchádzajúcej prognóze uvádzalo tohtoročný rast hospodárstva na úrovni 4 až 6 %, teraz očakáva, že rast sa bude pohybovať od 6 do 7 %.



Podľa ministerstva by uvoľňovanie obmedzení na hraniciach malo urýchliť zotavovanie sektorov orientovaných na spotrebiteľov. Zároveň by sa mal zmierniť nedostatok zamestnancov v oblastiach, ktoré sú závislé od zahraničnej pracovnej sily. Na druhej strane, sektory prepojené s turizmom a leteckou dopravou sa budú zotavovať pomalším tempom, než vláda pôvodne očakávala a aktivita v týchto oblastiach bude podľa odhadov vlády minimálne do konca roka zotrvávať výrazne pod úrovňou spred pandémie.