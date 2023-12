Ekonomika Singapuru sa vyhla recesii, vzrástla o viac než percento

Singapur 31. decembra (TASR) - Ekonomika Singapuru sa vyhla recesii a zaznamenala mierny rast, povedal v nedeľu singapurský premiér Li Sien Lung. Upozornil však, že vývoj ekonomiky v budúcom roku budú ovplyvňovať geopolitické riziká. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Ekonomika bohatého mestského štátu je často považovaná za barometer ekonomickej situácie vo svete, keďže je výrazne závislá od svetového obchodu. "Tento rok sme zaznamenali rast o 1,2 % a recesii sme sa vyhli," povedal Li Sien Lung v novoročnom príhovore. Na rok 2024 počíta vláda s rastom v rozpätí od 1 % do 3 %, "veľa však bude závisieť od vonkajších faktorov," dodal premiér, pričom poukázal na pokračujúcu vojnu na Ukrajine a konflikt Izraela s palestínskym hnutím Hamas.



"V najbližších rokoch musíme počítať s tým, že externé podmienky bude menej priaznivé, čo sa týka našej prosperity a bezpečnosti. Na vývoj svetovej ekonomiky budú aj naďalej vplývať geopolitické neistoty," dodal Li Sien Lung s tým, že v regióne juhovýchodnej Ázie riziko predstavujú najmä spory medzi Filipínami a Čínou, ktorá si nárokuje takmer celé Juhočínske more.



Ďalším problémom je klimatická zmena, ktorú Singapur už začína pociťovať. "Singapur sa musí pripraviť na rast teploty a hladiny morí a na prechod ekonomiky na uhlíkovú neutralitu. Bude to drahé a náročné," dodal singapurský premiér.