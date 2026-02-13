Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ekonomika Slovenska vlani vzrástla o 0,8 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách vo 4. štvrťroku 2025 medziročne vzrástol o 1 %, čo bolo najvyššie tempo v minulom roku.

Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách vo 4. štvrťroku 2025 medziročne vzrástol o 1 %, čo bolo najvyššie tempo v minulom roku. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy HDP medziročne vzrástol o 0,8 % a v porovnaní s tretím štvrťrokom 2025 sa zvýšil o 0,2 %. Ekonomika SR v súhrne za celý rok 2025 medziročne vzrástla o 0,8 %. Vyplýva to rýchleho odhadu HDP za posledný štvrťrok, o ktorom v piatok informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Počas záverečného štvrťroka 2025 sa vytvoril HDP v bežných cenách v objeme takmer 35,9 miliardy eur, čo predstavovalo medziročne nominálny nárast o necelé dve miliardy eur. Po prepočte do stálych cien HDP bol 27,3 miliardy eur a medziročný rast tak dosiahol necelých 0,3 miliardy eur.

Rast hrubého domáceho produktu bol vo 4. štvrťroku 2025 podľa štatistikov podporený výraznejším rastom investícií, predovšetkým v sektore verejnej správy, a tiež kladným saldom zahraničného obchodu.
.

