Ekonomika Španielska spomalila v 3. kvartáli tempo rastu
Autor TASR
Madrid 23. decembra (TASR) - Španielska ekonomika zaznamenala v 3. kvartáli tohto roka mierne spomalenie tempa rastu. Uviedol to v utorok španielsky štatistický úrad (INE), ktorý potvrdil predbežné údaje spred dvoch mesiacov. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
INE uviedol, že hrubý domáci produkt (HDP) Španielska vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,6 %. V predchádzajúcom štvrťroku vykázal rast na úrovni 0,7 %. Konečné údaje tak potvrdzujú predbežný odhad z 29. októbra.
Za spomalením rastu bol najmä zahraničný obchod, v rámci ktorého vývoz klesol o 0,6 %, zatiaľ čo dovoz sa o 1,3 % zvýšil. Na druhej strane, domáca spotreba rástla výraznejším tempom. V 2. štvrťroku sa medzikvartálne zvýšila o 0,8 %, v 3. kvartáli rast dosiahol 1,1 %. Výraznejšie rástli aj fixné investície.
Spomalenie rastu vykázala španielska ekonomika aj v medziročnom porovnaní. V 2. štvrťroku vzrástla o 2,9 %, v období od júla do konca septembra o 2,8 %. Aj v tomto prípade sú spresnené údaje v súlade s predbežným odhadom.
