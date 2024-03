Ekonomika Spojeného kráľovstva sa vlani dostala do miernej recesie

Londýn 28. marca (TASR) - Britská ekonomika sa v minulom roku dostala do plytkej recesie, potvrdili vo štvrtok zverejnené oficiálne údaje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Hrubý domáci produkt v 3. kvartáli 2023 klesol o 0,1 % a vo 4. kvartáli o 0,3 %, potvrdil vo štvrtok britský štatistický úrad ONS svoje predbežné odhady.



"Slabý štart do tohto roka znamená, že rast HDP v kalendárnom roku 2024 bude pravdepodobne obmedzený na menej ako 1 %," uviedol hlavný ekonomický poradca EY ITEM Club Martin Beck. Dodal však, že expanzia by počas roka mohla nabrať na dynamike.



Britská ekonomika vykazuje známky silnejšieho začiatku roka 2024, keď v januári dosiahol mesačný rast HDP 0,2 % a neoficiálne prieskumy naznačujú, že rast pokračoval aj vo februári a marci.



Británia zostáva jednou z najpomalšie sa zotavujúcich krajín z následkov pandémie. Na konci minulého roka bol jej HDP len o 1 % vyšší ako na konci roka 2019, pričom spomedzi najrozvinutejších krajín skupiny G7 bolo na tom horšie len Nemecko.



Za celý rok 2023 si britská ekonomika polepšila len o 0,1 %, čo bol jej najslabší výkon od roku 2009, ak nepočítame pandemický rok 2020.



HDP na obyvateľa, ktorý nerástol od začiatku roka 2022, klesol vo 4. kvartáli o 0,6 % a v celom roku 2023 o 0,7 %.