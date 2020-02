Ekonomika SR porastie vďaka vývozom, klesá však súkromná spotreba

Brusel 13. februára (TASR) - Vlaňajšie spomalenie ekonomického rastu na Slovensku bolo príčinou zníženia čistých vývozov najmä v dôsledku nižšieho zahraničného dopytu a dočasných domácich faktorov, ako zmeny či oneskorenie výroby v automobilovom priemysle zameranom na vývoz. Naznačili vo štvrtok zverejnené zimné prognózy Európskej komisie (EK) na roky 2020 a 2021, podľa ktorých dochádza k zotaveniu vývozov, zmierňuje sa však domáci dopyt.



Komisia skonštatovala, že po silnom raste ekonomiky (4,0 % v roku 2018) sa vlani tento rast výrazne spomalil (2,3 %). Tohto roku by sa podľa prognóz EK situácia nemala meniť (nárast o 2,2 %) a na budúci rok sa situácia mierne zlepší - nárast na úrovni 2,6 %.



Predpoklady eurokomisie sú založené na tom, že vývoz sa zotavuje a domáci dopyt sa mierne zmierňuje. Rast súkromnej spotreby sa pravdepodobne zmierni, keďže sa očakáva, že tempo tvorby pracovných miest sa spomalí a rast reálnych miezd sa zrejme ustáli vo verejnom aj v súkromnom sektore.



Očakáva sa, že obchodná bilancia sa v rokoch 2020 - 2021 pomaly zotaví. Nové výrobné kapacity a konkurencieschopný exportný sektor by mali pomôcť výrobkom zo Slovenska získať lepší podiel na vonkajších trhoch. Hlavné riziko pre slovenské hospodárstvo predstavuje zahraničný vývoj a situácia vo svete, pretože ekonomika krajiny je závislá od obchodných vzťahov.



Experti EK pripomenuli, že spotrebiteľské ceny sa na Slovensku v roku 2019 zvýšili o 2,8 % a očakáva sa, že situácia sa mierne zlepší. K celkovej inflácii významne prispel sektor služieb, ceny potravín a energie. Odhaduje sa, že sektor služieb zostane kľúčovým faktorom dynamiky cien, keďže vyšší rast miezd by sa aj napriek spomaľovaniu mal naďalej premietať najmä do cien za služby.



Komisia očakáva, že inflačné tlaky vyplývajúce z cien energií a potravín sa v období najbližších dvoch rokov zmiernia. Celkovo sa očakáva, že inflácia spotrebiteľských cien sa v roku 2020 ustáli na úrovni 2,5 % a v roku 2021 toto číslo bude predstavovať hodnotu 2,2 %.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)