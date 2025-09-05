< sekcia Ekonomika
Ekonomika SR rástla v 2. štvrťroku o 0,6 %, najpomalšie za 2,5 roka
Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska sa v 2. štvrťroku medziročne zvýšil o 0,6 %.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska sa v 2. štvrťroku medziročne zvýšil o 0,6 %. Tempo rastu bolo najnižšie za posledných desať štvrťrokov, pričom úroveň 1 % neprekročilo druhý štvrťrok za sebou. Po sezónnej úprave HDP medzikvartálne reálne vzrástol o 0,2 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Ekonomiku SR aj v druhom štvrťroku 2025 podržala domáca spotreba. Odvážnejšie míňali domácnosti, verejný sektor a príspevkom boli po roku oživené investičné aktivity. Celkový výsledok však tlmili výkony odvetví hospodárstva. Rast pridanej hodnoty sa zastavil vplyvom prepadov v oblasti nehnuteľností a v stavebníctve, ktoré stiahli aj medziročne vyššie výkony dvoch kľúčových odvetví - priemyslu a obchodu,“ priblížili štatistici.
Aj keď bol výkon ekonomiky v rozhodujúcej miere podporený domácou spotrebou, tá dosiahla najpomalšie tempo rastu za uplynulý rok a pol 0,5 %. Do plusových hodnôt ju potiahla konečná spotreba a investície. „Domácnosti si dovolili v 2. štvrťroku viac míňať, ich spotreba medziročne vzrástla o 2 %, kým na začiatku roka bola utlmená na 0,5 %. Viac si dopriala aj verejná správa, jej spotreba opäť prekročila 2 %, aktuálne o 2,2 %,“ vyčíslil ŠÚ SR.
Po predchádzajúcom dvojcifernom raste klesla v 2. kvartáli tvorba hrubého kapitálu medziročne o 4,2 %, a to vplyvom zníženia objemu zmeny stavu zásob v bežných cenách o 0,5 miliardy eur. Výraznejší pokles pribrzdil rast objemu investícií meraný tvorbou hrubého fixného kapitálu o 4,2 %, ktorý rástol prvýkrát po troch štvrťrokoch poklesu.
„Rast zaznamenali v 2. štvrťroku vývoz výrobkov a služieb o 3 % aj dovoz výrobkov a služieb o 2,9 %. Vplyvom vyšších výkonov vývozu (zahraničný dopyt) dosiahlo saldo zahraničného obchodu v bežných cenách mierne kladné hodnoty, prvýkrát za posledný rok,“ konštatovali štatistici.
V súhrne za 1. polrok tohto roka vzrástol HDP v stálych cenách o 0,7 %. Nominálny objem v bežných cenách dosiahol 65,6 miliardy eur. Hrubá pridaná hodnota v stálych cenách dosiahla mierny medziročný rast o 0,4 %, pričom zvýšenie zaznamenalo šesť z 10 sledovaných odvetví ekonomiky.
Celkový výsledok pozitívne ovplyvnil domáci dopyt medziročne vyšší o 1,8 %. Vzrástla konečná spotreba v domácnostiach o 1,2 % a vo verejnej správe o 1,7 %. Vyššia bola aj tvorba hrubého kapitálu o 4 %.
Naopak, vývoj v zahraničnom obchode k rastu ekonomiky nepomohol. „Vývoz výrobkov a služieb (zahraničný dopyt) síce medziročne rástol o 4,5 % a dovoz výrobkov a služieb o 5,8 %, ale pretože bol rast dovozu rýchlejší ako rast vývozu, saldo zahraničného obchodu bolo mínusové. Jeho hodnota dosiahla za 1. polrok 2025 v bežných cenách stratu objemu o 47 miliónov eur,“ doplnil ŠÚ SR.
