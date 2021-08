Ekonomika SR v 2. kvartáli prudko zrýchlila, rast HDP dosiahol 9,6 %

Bratislava 17. augusta (TASR) - Ekonomika Slovenska v 2. kvartáli tohto roka prudko zrýchlila, medziročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) v stálych cenách dosiahol 9,6 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu Štatistického úradu (ŠÚ) SR, ktorý zverejnil v utorok. V bežných cenách sa v 2. štvrťroku na Slovensku vytvoril HDP v objeme takmer 24 miliárd eur, čo je medziročne o 11,8 % viac.



"Slovenská ekonomika tak rástla najvýraznejšie od posledného štvrťroku 2007. Vysoký rast možno pripísať najmä nízkej porovnávacej základni, pretože v 2. štvrťroku 2020 nastalo výrazné ekonomické spomalenie spôsobené radikálnymi opatreniami počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19," vysvetlili štatistici. Napriek tomu však medziročný ekonomický vývoj významne posúva hodnoty HDP takmer na úroveň v predkrízovom období roku 2019. Na porovnanie úrad uviedol, že medziročný prepad HDP v 2. štvrťroku vlaňajška bol až 10,9 %.



"Silný rast pridanej hodnoty v aktuálnom štvrťroku do veľkej miery vykompenzoval prepad spôsobený pandémiou v 2. štvrťroku 2020," dodali štatistici s tým, že zvýšená produkcia sa prejavila v kľúčových odvetviach ekonomiky, predovšetkým však v segmentoch ako priemysel, a to najmä vo výrobe motorových vozidiel a základných kovov. Rast pridanej hodnoty je podľa úradu podporený zahraničným dopytom, ale na rozdiel od predchádzajúcich štvrťrokov k rastu významne prispel aj domáci dopyt, kde evidovali rast spotrebiteľského aj investičného dopytu.



V rýchlom odhade štatistici zverejnili aj vývoj zamestnanosti za 2. kvartál. Za toto obdobie bolo na Slovensku okolo 2,37 milióna zamestnaných ľudí. V porovnaní s 2. štvrťrokom vlaňajška sa tak zamestnanosť znížila o 0,4 %. "Po očistení o sezónne vplyvy celková zamestnanosť klesla oproti 2. štvrťroku 2020 o 0,4 % a oproti 1. štvrťroku 2021 vzrástla o 0,8 %," uzavrel úrad.