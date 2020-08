Ekonomika Švédska klesla o 8,6 % , aj keď nezaviedlo blokády

Štokholm 5. augusta (TASR) - Švédska ekonomika v 2. štvrťroku klesla o 8,6 % oproti prvým trom mesiacov roka. Vláda v Štokholme pritom nezaviedla prísne blokády na rozdiel od iných štátov v Európe. Ukázali to v stredu predbežné údaje štatistického úradu.



Napriek tomu bol podľa švédskych štatistikov pokles hrubého domáceho produktu (HDP) v období apríl-jún 2020 najstrmší za minimálne 40 rokov, od roku 1980.



V medziročnom porovnaní sa HDP Švédska za tri mesiace do konca júna znížil o 8,2 %.



Štatistici zverejnia spresnené výsledky 28. augusta.



Hoci bol pokles škandinávskej ekonomiky výrazný, analytici ho do značnej miery očakávali.



"Bol to, ako sa očakávalo, dramatický pokles. Ale v porovnaní s ostatnými krajinami, napríklad s južnou Európou, je to oveľa lepší výsledok," uviedol pre tlačovú agentúru TT hlavný analytik banky Nordea Torbjörn Isaksson.



Aj HDP celej eurozóny sa v 2. štvrťroku znížil viac, o 12,1 %. Dôvodom bol prudký pád ekonomík Španielska, Talianska a Francúzska, kde blokády obzvlášť tvrdo zasiahli dôležité odvetvie cestovného ruchu.



Švédsko, na rozdiel od väčšiny európskych krajín, počas pandémie nikdy nezaviedlo celoštátnu blokádu a do značnej miery udržalo aktivitu firiem. Ale vzhľadom na to, že jeho hospodárstvo závisí od vývozu, pocítilo rýchly pád globálneho hospodárstva.



Švédski predstavitelia pritom trvajú na tom, že ich stratégia bola vždy zameraná na verejné zdravie, nie na záchranu hospodárstva.



Keď Švédsko zverejnilo svoje údaje o HDP za 1. štvrťrok vplyv ochorenia COVID-19 ešte nebol taký zrejmý a vykázalo tak rast HDP o 0,1 %. To znamená, že jeho ekonomika ešte nie je v recesii, ktorá je definovaná ako medzikvartálny poklesy HDP dva štvrťroky po sebe.