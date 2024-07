Švédska ekonomika klesla najvýraznejšie za 1,5 roka

Štokholm 29. júla (TASR) - Švédska ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku pokles, prvý za posledný rok. Zároveň to bol najvýraznejší pokles hospodárstva za 1,5 roka. Uviedol to v pondelok švédsky štatistický úrad, ktorý zverejnil predbežné údaje. Informovali o tom agentúra DPA a portál tradingeconomics.



Hrubý domáci produkt (HDP) Švédska klesol v 2. štvrťroku tohto roka medzikvartálne o 0,8 %. V predchádzajúcom kvartáli ešte zaznamenala rast o 0,7 %. Údaje za 2. štvrťrok predstavujú prvý pokles hospodárstva od 2. štvrťroka minulého roka a zároveň najvýraznejší od 4. štvrťroka 2022, v ktorom ekonomika klesla rovnako o 0,8 %.



Podľa štatistikov sa pod nepriaznivý vývoj v 2. kvartáli podpísal najmä pokles ekonomiky za mesiac apríl. Pokles vykázala aj v máji, aj keď iba mierny. V júni už zaznamenala rast o 0,9 %, na vykompenzovanie poklesu v predchádzajúcich dvoch mesiacoch to však nestačilo.



Aj v medziročnom porovnaní bol vývoj švédskej ekonomiky od apríla do konca júna horší než v 1. kvartáli tohto roka. Za prvé tri mesiace švédske hospodárstvo vzrástlo o 0,7 %, v 2. kvartáli však vykázalo nulový rast.