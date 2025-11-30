< sekcia Ekonomika
Ekonomika Švédska rástla v 3. kvartáli najrýchlejšie za 1,5 roka
Hrubý domáci produkt Švédska vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 1,1 % po nahor revidovanom raste za 2. kvartál na úrovni 0,8 %.
Autor TASR
Štokholm 30. novembra (TASR) - Švédska ekonomika vzrástla v 3. štvrťroku medzikvartálne o viac než 1 % a zaznamenala tak najvýraznejšie tempo rastu za 1,5 roka. Poukázali na to spresnené údaje švédskeho štatistického úradu, ktoré potvrdili predbežný odhad. Informoval o tom portál tradingeconomics.
Hrubý domáci produkt Švédska vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 1,1 % po nahor revidovanom raste za 2. kvartál na úrovni 0,8 %. Údaje za 3. kvartál sú tak v súlade s predbežným odhadom z 29. októbra. Štatistici však upravili údaje za 2. štvrťrok, pričom koncom októbra poukazovali na rast na úrovni 0,5 %.
Vývoj ekonomiky v 3. kvartáli tak bol najlepší od 1. štvrťroka 2024, v ktorom hospodárstvo vzrástlo o 1,2 %. Ekonomiku podporili najmä domáca spotreba, kde rast dosiahol 0,8 %, a výdavky vlády s rastom na úrovni 0,3 %. Podporu ekonomike poskytol aj zahraničný obchod, keďže export vzrástol výraznejšie než dovoz. Vývoz sa zvýšil o 1,8 %, zatiaľ čo dovoz o 0,8 %.
V medziročnom porovnaní ekonomika vzrástla o 2,6 %, čo predstavuje najvyšší medziročný rast od 4. štvrťroka 2021. Štatistický úrad tak revidoval predbežné údaje z konca októbra smerom nahor, keď pred mesiacom udával rast na úrovni 2,4 %. Nahor revidoval aj údaje za 2. kvartál, za ktorý najnovšie stanovil rast na úrovni 1,9 %. Pôvodne udával rast o 0,9 %.
Hrubý domáci produkt Švédska vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 1,1 % po nahor revidovanom raste za 2. kvartál na úrovni 0,8 %. Údaje za 3. kvartál sú tak v súlade s predbežným odhadom z 29. októbra. Štatistici však upravili údaje za 2. štvrťrok, pričom koncom októbra poukazovali na rast na úrovni 0,5 %.
Vývoj ekonomiky v 3. kvartáli tak bol najlepší od 1. štvrťroka 2024, v ktorom hospodárstvo vzrástlo o 1,2 %. Ekonomiku podporili najmä domáca spotreba, kde rast dosiahol 0,8 %, a výdavky vlády s rastom na úrovni 0,3 %. Podporu ekonomike poskytol aj zahraničný obchod, keďže export vzrástol výraznejšie než dovoz. Vývoz sa zvýšil o 1,8 %, zatiaľ čo dovoz o 0,8 %.
V medziročnom porovnaní ekonomika vzrástla o 2,6 %, čo predstavuje najvyšší medziročný rast od 4. štvrťroka 2021. Štatistický úrad tak revidoval predbežné údaje z konca októbra smerom nahor, keď pred mesiacom udával rast na úrovni 2,4 %. Nahor revidoval aj údaje za 2. kvartál, za ktorý najnovšie stanovil rast na úrovni 1,9 %. Pôvodne udával rast o 0,9 %.