Ekonomika Švédska vzrástla v 3. kvartáli najprudšie za 2,5 roka

Ilustračné foto. Foto: TASR - Miroslav Košírer

Hrubý domáci produkt (HDP) Švédska vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 1,1 %, čo predstavuje najvyšší rast od 1. štvrťroka 2023.

Autor TASR
Štokholm 29. októbra (TASR) - Ekonomika Švédska zaznamenala v 3. štvrťroku výrazné zrýchlenie rastu, pričom rast dosiahol 2,5-ročné maximum. Navyše, výsledky prekonali aj očakávania ekonómov, ktorí sami počítali so zrýchlením tempa rastu hospodárstva. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré sa odvolali na predbežné údaje švédskeho štatistického úradu.

Hrubý domáci produkt (HDP) Švédska vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 1,1 %, čo predstavuje najvyšší rast od 1. štvrťroka 2023. Na porovnanie, v 2. štvrťroku rast dosiahol iba 0,1 %. Za prudkým zrýchlením je najmä vývoj ekonomiky v mesiaci august.

Výsledky sú výrazne lepšie aj oproti odhadom ekonómov. Tí so zrýchlením rastu počítali, očakávali však, že dosiahne 0,8 %.

Aj v medziročnom porovnaní sa rast švédskej ekonomiky výrazne zrýchlil a prekonal očakávania ekonómov. Zatiaľ čo v 2. štvrťroku vzrástol HDP Švédska o 0,9 %, v 3. kvartáli predstavoval 2,4 %. Ekonómovia predpokladali, že ekonomika zrýchli tempo rastu na 1,6 %.
