Ekonomika Taiwanu by sa mala v roku 2025 zväčšiť o 3,1 %

Tchaj-pej 28. mája (TASR) - Hospodársky rast Taiwanu bude pravdepodobne v roku 2025 slabší, ako sa pôvodne predpokladalo, pričom výhľad naďalej negatívne ovplyvňuje neistota vyvolaná obchodnou politikou USA, oznámil v stredu štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Hrubý domáci produkt (HDP) by mal v tomto roku vzrásť o 3,1 %, oznámil štatistický úrad, ktorý ešte v apríli predpovedal, že ekonomika sa vďaka silnému dopytu po technológiách zväčší o 3,6 %. Jedným z hlavných zdrojov neistoty je podľa úradu „výsledok rokovaní o clách USA s rôznymi krajinami, ktoré môžu mať ďalekosiahly vplyv na globálnu ekonomiku, infláciu a dodávateľské reťazce“.



Americký prezident Donald Trump začiatkom apríla oznámil zavedenie tzv. recipročných ciel na dovoz tovaru z väčšiny krajín sveta. V prípade Taiwanu stanovil sadzbu vo výške 36 %, následne ju však pozastavil na 90 dní s cieľom umožniť rokovania o novej obchodnej dohode. Taiwan je kľúčovým centrom v globálnom dodávateľskom reťazci technológií pre spoločnosti ako Apple a Nvidia a sídlom najväčšieho zmluvného výrobcu čipov na svete, spoločnosti TSMC.



Spojené štáty sú po Číne druhou najväčšou exportnou destináciou ostrovného štátu. Taiwan má so Spojenými štátmi veľký obchodný prebytok, ktorý vlani vzrástol o 83 %. Taiwanský vývoz do USA zároveň dosiahol rekordnú hodnotu 111,4 miliardy dolárov (98,1 miliardy eur).



(1 EUR = 1,1356 USD)