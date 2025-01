Ekonomika Taiwanu sa v roku 2024 zväčšila o 4,3 %

Tchaj-pej 24. januára (TASR) - Taiwanská ekonomika v minulom roku rástla takmer štvornásobne rýchlejšie ako v predchádzajúcom roku, najmä vďaka globálnemu dopytu po špičkových technológiách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa v piatok odvolala na štatistický úrad krajiny.



Hrubý domáci produkt (HDP) Taiwanu sa v roku 2024 zväčšil o 4,3 % po náraste o 1,1 % v roku 2023. Ostrov s 23 miliónmi obyvateľov je svetovou veľmocou v oblasti polovodičov, ktoré sa používajú v najrôznejších druhoch zariadení od smartfónov cez veterné turbíny až po najmodernejšie zbraňové systémy. Čipy sú motorom rastu tamojšej ekonomiky, vynárajú sa ale obavy, že rekordne vysoký prebytok v obchode so Spojenými štátmi by mohol amerického prezidenta Donalda Trumpa v jeho druhom funkčnom období podnietiť k zavedeniu nových ciel.



Trump vo videopríhovore na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose vyzval zahraničné firmy, aby začali vyrábať v Spojených štátoch, inak budú musieť platiť clá. Nový americký prezident opakovane pohrozil zavedením ciel viacerým kľúčovým obchodným partnerom USA vrátane Európskej únie, Kanady, Mexika a Číny.



Podľa agentúry Bloomberg, ktorá sa odvolala na vládne zdroje, obchodný prebytok Taiwanu so Spojenými štátmi v roku 2024 vzrástol približne o 83 % na rekordných 64,9 miliardy USD (62,38 miliardy eur).



(1 EUR = 1,0404 USD)