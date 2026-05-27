Ekonomika Talianska podľa MMF v tomto a budúcom roku vzrastie o 0,5 %
Fond však poukázal aj na to, že fiškálna konsolidácia v Taliansku síce napreduje, ale verejný dlh zostáva príliš vysoký.
Autor TASR
Rím 27. mája (TASR) - Talianska ekonomika by sa v tomto aj v budúcom roku mala zväčšiť zhodne o 0,5 %. Uviedol to Medzinárodný menový fond (MMF) v prognóze, ktorú zverejnil v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
„Očakáva sa, že talianska ekonomika, ktorú zaťažujú vonkajšie nepriaznivé faktory a štrukturálne problémy, bude naďalej rásť miernym tempom," uviedol MMF. „Neistota v súvislosti s ekonomickým výhľadom zostáva zvýšená a riziká oslabenia rastu sa hromadia,“ konštatoval fond. Ak by napríklad konflikt na Blízkom východe trval dlhšie, mohol by vyvinúť ďalší tlak na rast cien, zhoršiť finančné podmienky a ďalej oslabiť dôveru a hospodársku aktivitu. „Na druhej strane, rýchlejšie zvyšovanie produktivity vyplývajúce z reforiem, digitalizácie a využitia umelej inteligencie by mohlo poskytnúť rastu vítaný impulz," vyjadrili sa predstavitelia MMF.
Fond však poukázal aj na to, že fiškálna konsolidácia v Taliansku síce napreduje, ale verejný dlh zostáva príliš vysoký. Deficit talianskych verejných financií vlani klesol na úroveň 3,1 % hrubého domáceho produktu (HDP). Verejný dlh Talianska však ku koncu roka 2025 stúpol na približne 137 % HDP a vývoj dlhu je naďalej zraniteľný možnými šokmi týkajúcimi sa hospodárskeho rastu, úrokových sadzieb a dôvery, dodal MMF.
