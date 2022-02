Ekonomika USA ešte nedosiahla plnú zamestnanosť

San Francisco 7. februára (TASR) - Americká ekonomika ešte nie je v stave plnej zamestnanosti a pravdepodobne sa tam nedostane skôr ako v roku 2024. Vyplýva to zo štúdie Federálneho rezervného systému (Fed) v San Franciscu, ktorú zverejnil v pondelok.



Nízka miera nezamestnanosti v USA na úrovni 4 %, rekordná tvorba pracovných miest, nedostatok voľných zamestnancov a rastúce mzdy naznačujú, že situácia na trhu práce je veľmi napätá. To je podľa predstaviteľov Fedu jedným z dôvodov, prečo majú pocit, že je čas začať na budúci mesiac zvyšovať úrokové sadzby.



Ale participácia pracovnej sily a pomer zamestnanosti k populácii „sú výrazne pod trendom, čo naznačuje, že trh práce nedosahuje cieľ Fedu v oblasti maximálnej zamestnanosti“, napísali ekonómovia Fedu zo San Francisca Sarah Albertová a Robert G. Valletta v najnovšej správe, podľa ktorej USA dosiahnu maximálne úrovne zamestnanosti v roku 2024.



Fed, ktorý plní úlohu centrálnej banky, naznačil, že pravdepodobne začne zvyšovať sadzby už v marci po tom, ako ich v uplynulých dvoch rokoch držal blízko nuly, aby podporil zotavenie sa ekonomiky z pandémie nového koronavírusu.



Predstavitelia Fedu tvrdia, že tento krok pomôže znížiť infláciu, ktorá je v USA najvyššia za takmer 40 rokov. Argumentujú, že vzhľadom na silný trh práce ekonomika už nepotrebuje takú mimoriadnu úroveň podpory od centrálnej banky.



Štúdia uverejnená v pondelok naznačuje, že trh práce by mohol ešte zosilnieť, ak doznievajúca vlna pandémie nového koronavírusu umožní viacerým ženám a dôchodcom vrátiť sa do práce.