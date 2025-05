Ekonomika USA klesla o niečo menej, ako naznačil prvý odhad

Washington 29. mája (TASR) - Americká ekonomika v 1. štvrťroku 2025 klesla prvýkrát za tri roky, aj keď o niečo menej, ako naznačil rýchly odhad. Ale neistota okolo obchodnej politiky USA počas prvých mesiacov druhého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa v Bielom dome naďalej brzdí hospodársku aktivitu. Ukázal to druhý odhad amerického ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Hrubý domáci produkt (HDP) najväčšej svetovej ekonomiky sa v období od januára do marca 2025 znížil medziročne o 0,2 %, podľa druhého odhadu Úradu pre ekonomické analýzy Ministerstva obchodu, ktorý bol zverejnený vo štvrtok.



Predbežný odhad pritom naznačoval, že americká ekonomika v 1. štvrťroku klesla o 0,3 % po tom, čo v predchádzajúcom 4. kvartáli vzrástla o 2,4 %.



Pokles reálneho HDP v prvých troch mesiacoch 2025 odrážal predovšetkým nárast dovozu, ktorý sa pri výpočte HDP odpočítava. A tiež zníženie vládnych výdavkov.



Konkrétne, dovoz sa zvýšil medziročne o 42,6 %, čo bol jeho najrýchlejší rast od 3. štvrťroka 2020, a znížil rast HDP o viac ako 5 percentuálnych bodov. Dôvodom bola snaha o vytvorenie zásob pred zavedením ciel.



Rast spotrebiteľských výdavkov sa v sledovanom období spomalil na 1,2 %, čo je najslabší výsledok od 2. štvrťroka 2023. A výdavky federálnej vlády klesli o 4,6 %, najviac od 1. štvrťroka 2022. Naopak, fixné investície vzrástli o 7,8 %, čo je najsilnejší nárast od polovice roka 2023.



Nárast dovozu sa v 2. štvrťroku (apríl až jún) pravdepodobne nezopakuje, a preto by nemal zaťažovať HDP.



Dnešná správa je druhým z troch odhadov ministerstva obchodu o vývoji HDP za 1. štvrťrok. Finálna verzia bude zverejnená 26. júna.