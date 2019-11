Ekonomika USA pokračuje v miernom raste

Washington 28. novembra (TASR) - Ekonomická aktivita v USA v období od začiatku októbra do polovice novembra ďalej mierne rástla. Uviedla to americká centrálna banka (Fed) vo svojej Béžovej knihe.



Béžová kniha je neoficiálnym hodnotením stavu americkej ekonomiky a Fed ju vydáva osemkrát do roka. Centrálna banka pri jej zostavovaní vychádza z informácií od svojich 12 regionálnych bánk. Tie ukázali, že najväčšie svetové hospodárstvo pokračovalo v raste podobným tempom ako v predchádzajúcom hodnotenom období.



Fed zvyčajne uverejňuje svoju správu zhruba dva týždne pred najbližším zasadaním (10. - 11. decembra) a jeho predstavitelia ju využívajú pri rozhodovaní o úrokových sadzbách.



Ekonómovia očakávajú, že centrálna banka ponechá úroky nezmenené po troch zníženiach.



Fed vo štvrtok informoval o tom, že väčšina okresov zaznamenala od stabilných až po mierne rastúce spotrebiteľské výdavky, pričom v niekoľkých okresoch došlo k zvýšeniu predaja automobilov a cestovného ruchu.



Ale zároveň väčšina okresov opäť neevidovala žiaden rast vo výrobe a vo zvyšku si udržalo toto odvetvie stabilné tempo.



Zamestnanosť sa podľa Béžovej knihy celkovo mierne zvýšila, aj keď situácia na trhu práce v USA zostáva napätá.



Niekoľko okresov zaznamenalo relatívne silný nárast pracovných miest v odborných a technických službách, ako aj v zdravotníctve.



Pokiaľ ide o infláciu, v správe sa uvádza, že ceny sa počas sledovaného obdobia zvyšovali miernym tempom, pretože možnosti firiem preniesť vyššie náklady na plecia spotrebiteľov zostali obmedzené.



Ale niekoľko okresov informovalo o tom, že firmy, ktoré zasiahli vyššie clá, boli ochotnejšie preniesť tento rast nákladov na zákazníkov.



Výhľad americkej ekonomiky vo všeobecnosti zostal pozitívny, pričom niektoré okresy očakávajú pokračovanie súčasného tempa rastu do budúceho roka, píše sa v závere správy.