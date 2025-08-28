Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ekonomika USA rástla v 2. kvartáli rýchlejšie, než sa predpokladalo

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Hrubý domáci produkt (HDP) v období od apríla do júna 2025 medziročne stúpol o 3,3 % a nie o 3 %, revidovalo americké ministerstvo obchodu svoj prvý odhad.

Autor TASR
Washington 28. augusta (TASR) - Ekonomika Spojených štátov sa na jar oživila výraznejšie, než sa predpokladalo, z poklesu v 1. štvrťroku, ktorý spôsobila obchodná politika prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Hrubý domáci produkt (HDP) v období od apríla do júna 2025 medziročne stúpol o 3,3 % a nie o 3 %, revidovalo americké ministerstvo obchodu svoj prvý odhad. Ekonómovia počítali s revíziou len na +3,1 %. V 1. štvrťroku HDP klesol o 0,5 %.

Kontrakcia v 1. štvrťroku bola prvým poklesom ekonomiky USA za tri roky. Hlavným dôvodom bol prudký nárast importu, keďže firmy zvýšili dovoz zahraničných tovarov pred zavedením Trumpových ciel. Tento trend sa v druhom štvrťroku podľa očakávania obrátil: dovoz sa prepadol o 29,8 %, čo podporilo rast v 2. kvartáli o viac ako 5 percentuálnych bodov.
