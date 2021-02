Ekonomika USA sa rýchlo zotaví z koronakrízy, predpovedá CBO

Washington 1. februára (TASR) - Ekonomika USA sa rýchlo oživí z koronakrízy a trh práce sa vráti k plnej sile skôr, než sa očakávalo, predpovedá rozpočtový úrad Kongresu CBO. K zotaveniu prispeje očkovanie rovnako ako opatrenia prijaté v roku 2020.



CBO prognózuje, že hrubý domáci produkt (HDP) dosiahne svoj predchádzajúci vrchol v polovici roka 2021 a že situácia na trhu práce bude v roku 2022 na úrovniach spred pandémie. CBO vo svojej optimistickej predpovedi navyše nepočíta so žiadnymi ďalšími stimulmi ani s plánom prezidenta Joea Bidena v hodnote 1,9 bilióna USD (1,57 bilióna EUR).



CBO očakáva, že HDP v roku 2021 stúpne o 3,7 % a v najbližších piatich rokoch v priemere o 2,6 % ročne. Miera nezamestnanosti by mala tento rok klesnúť na 5,3 % a medzi rokmi 2024 a 2025 až na 4 %. Inflácia sa podľa CBO zrýchli na 2 % až po roku 2023 a centrálna banka (Fed) začne zvyšovať úrokové sadzby v polovici roka 2024.



CBO predpokladá, že v nasledujúcom období od roku 2026 do roku 2031 sa priemerný rast ekonomiky USA spomalí na 1,6 % ročne.



(1 EUR = 1,2084 USD)