Ekonomika USA sa z koronakrízy môže zotaviť skôr ako zvyšok sveta

Bratislava 20. apríla (TASR) – Americká ekonomika sa môže vrátiť na predkrízovú úroveň už v polovici roka 2021, čo je skôr než ostatné rozvinuté ekonomiky. "Podľa našej aktuálnej ekonomickej analýzy očakávame, že po 3,5 % poklese v minulom roku dôjde tento rok k rastu HDP Spojených štátov o 5,7 %," vyčíslil generálny riaditeľ nadnárodnej poisťovacej spoločnosti Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný.



K oživeniu amerického hospodárstva má dôjsť aj pre bezprecedentnú fiškálnu reakciu vlády na ekonomickú krízu. Balíček na podporu ekonomiky, ktorý v marci tohto roku prijala americká vláda, predstavuje 1,9 bilióna USD (1,6 miliardy eur). Z tejto sumy bude viac ako tretina smerovať do americkej ekonomiky ešte tento rok a zvyšok v priebehu desiatich rokov. Okrem toho kongres minulý rok schválil podporu oživenia vo výške takmer štyroch biliónov dolárov.



Rastu ekonomiky v USA by podľa spoločnosti mala pomôcť domáca spotreba obyvateľstva. "Očakávaný 'boom' spotreby v USA však vyvolá dopyt po dovoze a položí základy rekordného obchodného deficitu. Podľa Coface by stimulačný balíček mohol viesť k ďalšiemu deficitu 56 miliárd USD. V dôsledku toho by sa mohol prehĺbiť schodok obchodnej bilancie s Mexikom, ale tiež s Nemeckom, Južnou Kóreou, Brazíliou a Indiou," spresnil Čarný.



Spojené štáty majú ako najväčší svetový dovozca a druhý najväčší vývozca deficit obchodnej bilancie od začiatku 70. rokov. Schodok dosiahol vlani rekordnú úroveň viac ako 900 miliárd USD. Vplyv na situáciu mal rast obchodného napätia a pandémia nového koronavírusu, čo narušilo obchodné toky. Od roku 2015 dochádza taktiež k poklesu objemu priemyselných výrobkov a materiálov v deficite obchodnej bilancie. USA sa stali čistým vývozcom zemného plynu v roku 2017 a následne na konci roku 2019 aj ropy a ropných produktov.



(1 EUR = 1,2035 USD)