Ekonomika USA si v 2. štvrťroku udržala pomerne silné tempo rastu

Washington 28. septembra (TASR) - Americká ekonomika si v 2. štvrťroku 2023 udržala pomerne silné tempo rastu. Ukázali to vo štvrtok najnovšie údaje amerického ministerstva obchodu, ktoré sa zhodujú s predchádzajúcim, druhým odhadom. TASR o tom informuje na základe správ AP, Reuters a RTTNews.



Ministerstvo obchodu vo svojom treťom odhade hrubého domáceho produktu (HDP) Spojených štátov uviedlo, že v období apríl - jún 2023 sa zvýšil medziročne o nerevidovaných 2,1 %. Ekonómovia takýto výsledok očakávali.



Spotrebiteľské výdavky, podnikové investície a výdavky štátu a miestnych samospráv prispeli k rastu HDP v 2. štvrťroku, uviedlo ministerstvo. Ale rast HDP za 1. štvrťrok bol revidovaný smerom nahor na 2,2 % z predtým uvádzaných 2 %.



Americká ekonomika aj trh práce preukázali doposiaľ prekvapujúcu odolnosť, aj keď Federálny rezervný systém (Fed) dramaticky zvýšil úrokové sadzby v boji proti inflácii, ktorá minulý rok dosiahla najvyššiu úroveň za štyri desaťročia. Fed od polovice marca 2022 zdvihol svoju referenčnú úrokovú sadzbu jedenásťkrát. To viedlo k obavám, že stále vyššie úrokové sadzby z úverov vyvolajú recesiu.



Zatiaľ sa však inflácia zmiernila bez toho, aby spôsobila veľkú ekonomickú bolesť, čo vyvoláva nádej, že centrálnej banke Fed sa podarí dosiahnuť tzv. mäkké pristátie, teda spomalenie ekonomiky natoľko, aby prekonala vysokú infláciu, ale neprepadla sa do bolestivej recesie.



Analytici predpokladajú, že rast americkej ekonomiky sa v aktuálnom 3. štvrťroku zrýchli vďaka spotrebiteľom, ktorí ešte stále míňajú. Podnikateľské investície sa tiež považujú za stabilné.



Podľa odhadu ekonómov sa HDP Spojených štátov v období júl - september 2023 zvýši medziročne približne o 3,2 %, čo by bol najrýchlejší rast uplynulý rok. No toto zrýchlenie HDP pravdepodobne nevydrží. V posledných troch mesiacoch roka sa očakáva jeho oslabenie, keďže nábor zamestnancov aj rast príjmov sa spomaľujú. A ekonómovia sa domnievajú tiež, že úspory, ktoré mnohí Američania nahromadili počas pandémie ochorenia COVID-19, sa do budúceho štvrťroka vyparia.



Americká ekonomika čelí tiež množstvu prekážok, ktoré majú potenciál brzdiť jej rast. Zahŕňajú stúpajúce ceny ropy, obnovenie splácania študentských pôžičiek, dôsledky štrajku zamestnancov automobiliek, stratu pomoci v súvislosti so starostlivosťou o deti z obdobia pandémie a pravdepodobnú odstávku vlády, teda pozastavenie činnosti vládnych úradov už tento víkend pre spory medzi republikánmi v Snemovni reprezentantov USA pre výdavky. Kombinované účinky týchto faktorov pravdepodobne oslabia ekonomiku.



Ministerstvo obchodu vo štvrtok zároveň zverejnilo revidované údaje o HDP od roku 2017, ktoré zahŕňajú nové zdroje informácií. A uskutočnilo niektoré štatistické vylepšenia. HDP bol revidovaný smerom nadol v každom z 1. štvrťrokov 2020, 2021 a 2022.