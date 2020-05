Ekonomika USA v 2. kvartáli klesne o 38 %

Washington 20. mája (TASR) - Rozpočtový úrad Kongresu (CBO) v utorok (19. 5.) zverejnil pochmúrnu prognózu vývoja ekonomiky USA, nezamestnanosti a federálneho rozpočtu.



CBO vo svojej aktuálnej predpovedi počíta v 2. kvartáli s medziročným prepadom hrubého domáceho produktu (HDP) o 38 % a so zvýšením počtu nezamestnaných v porovnaní s koncom roka 2019 o 26 miliónov. Tieto vyhliadky sú zhruba v súlade s očakávaniami ekonómov z Wall Street a o niečo menej pesimistické v porovnaní s prognózou atlantského Fedu, ktorá počíta v trojmesačnom období od apríla do júna s kontrakciou HDP až o 42 %.



V každom prípade to bude historicky najhorší pokles ekonomiky USA spôsobený reštriktívnymi opatreniami, prijatými na zastavenie šírenia nového koronavírusu.



"Očakáva sa, že ekonomika sa začne zotavovať v druhom polroku 2020, keďže obavy z pandémie sa zmenšujú a štát a lokálne vlády uvoľňujú reštrikcie," uviedol CBO.



Situácia na trhu práce by sa mala v 3. kvartáli výrazne zlepšiť, keďže sa počíta s uvoľnením opatrení týkajúcich sa sociálneho dištancovania. CBO však dodal, že pretrvanie istej úrovne sociálneho dištancovania bude ešte nejaký čas obmedzovať ekonomickú aktivitu a zlepšovanie situácie na trhu práce.



CBO tiež varoval, že pokles ekonomickej aktivity bol taký prudký a je ešte taký čerstvý, že hĺbka prepadu je stále neistá.



Doteraz schválené opatrenia na podporu ekonomiky podľa CBO zvýšia federálny deficit vo fiškálnom roku 2020 o 2,1 bilióna (1,92 bilióna eur) a v roku 2021 o 600 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0950 USD)