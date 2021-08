Ekonomika USA v 2. kvartáli vzrástla o 6,6 %

Washington 26. augusta (TASR) - Ekonomika Spojených štátov v 2. kvartáli expandovala o niečo rýchlejšie, než sa pôvodne predpokladalo. Hrubý domáci produkt (HDP) sa už dostal nad svoje maximum spred pandémie. Rozsiahle fiškálne stimuly rovnako ako očkovanie proti ochoreniu COVID-19 podporili výdavky.



HDP počas troch mesiacov od apríla do mája medziročne stúpol o 6,6 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu a revidovalo svoj prvý odhad, ktorý počítal s nárastom o 6,5 %. Ekonómovia však počítali so zvýšením tempa expanzie až na 6,7 %.



Najväčšia svetová ekonomika dobehla hlboké straty spôsobené počas dvoch mesiacov recesie, do ktorých ju stiahla pandémia ochorenia COVID-19, už na začiatku roka. V prvých troch mesiacoch si HDP medziročne polepšil o 6,3 %.



Dôvodom revízie boli predovšetkým výrazne vyššie spotrebiteľské výdavky v porovnaní s pôvodnými odhadmi. Na spotrebiteľské výdavky pripadajú v USA viac než dve tretiny ekonomickej aktivity.



Zdá sa však, že rast ekonomiky USA sa na začiatku 3. štvrťroka spomalil. Hlavným dôvodom je šírenie delta variantu nového koronavírusu. Ďalším negatívnym faktorom je pretrvávajúci nedostatok materiálov a problémy v rámci dodávateľských reťazcov.