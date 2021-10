Ekonomika USA v 3. kvartáli medziročne vzrástla o 2 %

Washington 28. októbra (TASR) - Rast ekonomiky USA sa v 3. kvartáli nečakane prudko spomalil a bol najslabší od pandemického prepadu v 2. štvrťroku 2020. Dôvodom boli problémy v rámci dodávateľských reťazcov rovnako ako šírenie delta variantu nového koronavírusu.



Hrubý domáci produkt (HDP) za tri mesiace od júla do septembra 2021 medziročne stúpol o 2 % po expanzii o 6,7 % v predchádzajúcich troch mesiacoch, uviedlo americké ministerstvo obchodu vo svojom prvom odhade. Ekonómovia počítali so spomalením tempa rastu len na 2,7 %.



To bolo najmenšie zvýšenie HDP Spojených štátov od prepadu o 31,2 % v 2. kvartáli 2020. Prudké zotavovanie z koronakrízy sa totiž spomaľuje. To má viacero príčin.



Hlavným dôvodom bolo spomalenie spotrebiteľských výdavkov. Jednou z príčin je slabnutie vplyvu fiškálnych stimulov. Zhoršenie pandemickej situácie spôsobené šírením nákazlivejšieho delta variantu nového koronavírusu zasa spôsobilo prijatie nových reštrikcií rovnako ako oneskorenie otvárania podnikov v niektorých regiónoch USA. Ďalším faktorom sú problémy v rámci dodávateľských reťazcov, ktoré obmedzili kapacity firiem.