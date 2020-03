Ekonomika USA vo 4. kvartáli vzrástla o 2,1 %

Washington 26. marca (TASR) - Ekonomika USA v poslednom štvrťroku vlaňajška vzrástla o 2,1 %, uviedlo to americké ministerstvo obchodu a potvrdilo svoj predchádzajúci odhad. To bolo v súlade s očakávaniami expertov.



Tempo expanzie bolo rovnaké ako v 3. kvartáli. Zníženie dovozu a zrýchlenie vládnych výdavkov vykompenzovalo výraznejší pokles investícií firiem do zásob a spomalenie spotrebiteľských výdavkov.



Za celý uplynulý rok si ekonomika USA polepšila o 2,3 % po náraste o 2,9 % v roku 2018.



Prinajmenšom v prvej polovici tohto roka sa očakáva prudký prepad hrubého domáceho produktu (HDP). Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá spôsobila výrazný pokles ekonomickej aktivity. Vo štvrtok zverejnená správa ministerstva práce ukázala rekordný nárast nezamestnanosti. Počet nových žiadostí v uplynulom týždni vyskočil na rekordných 3,28 milióna, čo je viac než štvornásobok v porovnaní s doterajším historickým maximom 695.000 z októbra 1982.



Banka JPMorgan počíta v 1. kvartáli s medziročným poklesom HDP o 10 % a v 2. kvartáli až o 25 %. Takýto prepad by bol bezprecedentný a vláda a centrálna banka (Fed) už prijali rozsiahle opatrenia na zmiernenie následkov pandémie.