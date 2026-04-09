Ekonomika USA vo 4. kvartáli vzrástla menej, ako naznačovali odhady
Autor TASR
Washington 9. apríla (TASR) - Ekonomika USA sa vo štvrtom kvartáli minulého roka medziročne zväčšila len o 0,5 %, keďže jej rast spomalilo 43-dňové obmedzenie činnosti federálnych úradov čiže takzvaný shutdown. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo obchodu na základe záverečného odhadu. Predchádzajúci odhad pritom naznačoval, že hospodárstvo krajiny sa v záverečných troch mesiacoch vlaňajška medziročne posilnilo o 0,7 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
V treťom kvartáli 2025 sa americký hrubý domáci produkt (HDP) medziročne zväčšil o pôsobivých 4,4 % a v druhom štvrťroku o 3,8 %.
Výdavky a investície federálnej vlády USA počas októbra až decembra medziročne klesli o 16,6 %. Rastu HDP to ubralo 1,16 percentuálneho bodu. Spotrebiteľské výdavky oproti štvrtému kvartálu 2024 stúpli iba o 1,9 %.
Za celý minulý rok americká ekonomika vzrástla o 2,1 %. V predchádzajúcom roku sa pritom zväčšila o 2,8 % a v roku 2023 sa posilnila o 2,9 %.
Výhľad hospodárstva USA v tomto roku je nejasný po tom, ako vojna USA a Izraela proti Iránu spôsobila zvýšenie cien energií a narušila globálny obchod.
