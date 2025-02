Ekonomika USA vo 4. štvrťroku vzrástla o 2,3 %

Washington 27. februára (TASR) - Americká ekonomika rástla vo 4. štvrťroku solídnym tempom. Podporilo ju najmä prudké zvýšenie spotrebiteľských výdavkov na konci roka. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje štatistického oddelenia ministerstva obchodu, ktoré sa zhodujú s predbežným odhadom. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov sa za tri mesiace do konca decembra 2024 zvýšil medziročne o 2,3 %, uviedlo ministerstvo obchodu. To bolo pomalšie tempo rastu ako o 3,1 % v období júl až september 2024.



Hlavným ťahúňom ekonomiky zostala osobná spotreba, ktorá sa v posledných troch mesiacoch 2024 zvýšila medziročne o 4,2 %, najviac od 1. štvrťroka 2023. To je v súlade s predbežným odhadom. Za celý minulý rok vzrástol HDP Spojených štátov o 2,8 % po zvýšení o 2,9 % v roku 2023.



Vyhliadky na rok 2025 sú však nejasnejšie, keďže prezident Donald Trump zavádza clá, masové deportácie imigrantov a ruší pracovné miesta vo federálnych úradoch a agentúrach. Správa ministerstva ukazuje, že Trump po svojom nástupe do úradu minulý mesiac zdedil zdravú ekonomiku. Jej rast prekročil 2 % v deviatich z uplynulých desiatich štvrťrokov. Nezamestnanosť je nízka na úrovni 4 % a inflácia klesla z maxím, ktoré dosiahla v polovici roka 2022.



Federálny rezervný systém (Fed), po znížení základnej úrokovej sadzby posledné tri zasadnutia v roku 2024, ju v januári ponechal nezmenenú. A zdá sa, že sa neponáhľa s ďalším znižovaním. Pokrok pri spomaľovaní inflácie sa v predchádzajúcich mesiacoch zastavil.



V januári dosiahla miera inflácie v USA 3 %, čo je výrazný pokles z 9,1 % v júni 2022, ale zostáva nad cieľom Fedu na úrovni 2 %.



Plány prezidenta Donalda Trumpa zaviesť clá v takom rozsahu, aký USA nevideli od 30. rokov minulého storočia, vyvolávajú obavy zo zvýšenie cien a zosilnenie inflačného tlaku. Deportácia miliónov imigrantov pracujúcich v krajine nelegálne, ako Trump sľúbil, by mohla zase spôsobiť nedostatok pracovnej sily, ktorý môže zvýšiť tlak na mzdy a podporiť infláciu.



Štvrtková správa o HDP vo 4. štvrťroku je druhá z troch správ ministerstva obchodu, pričom konečný výsledok sa očakáva 27. marca.