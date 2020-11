Ekonomika USA vzrástla o vyše 33 %, vláda potvrdila rýchly odhad

Washington 25. novembra (TASR) - Americká ekonomika vzrástla v 3. kvartáli o rekordných viac než 33 %. Oznámilo to v stredu americké ministerstvo obchodu, ktoré zverejnilo aktualizované údaje. Tie potvrdili rýchly odhad. Druhá vlna nového koronavírusu však podľa ekonómov povedie k prudkému spomaleniu rastu vo 4. kvartáli a niektorí analytici sa obávajú dvojitej recesie.



Ako ministerstvo informovalo, ekonomika USA vzrástla v období od júla do konca septembra o rekordných 33,1 %. To je rovnaká úroveň, akú ministerstvo zverejnilo vo svojom prvom odhade z konca októbra. S rovnakým vývojom počítali aj ekonómovia. Americká ekonomika tak otočila predchádzajúci rekordný prepad z 2. štvrťroka, ktorý dosiahol 31,4 %.



Pod rekordný rast v 3. štvrťroku sa podpísali najmä firemné investície a export, pri ktorých ministerstvo revidovalo pôvodný odhad smerom nahor. Naopak, v prípade výdavkov vlády na štátnej a lokálnej úrovni či spotrebiteľských výdavkov revidovalo ministerstvo údaje z konca októbra smerom nadol.



Ekonómovia podľa agentúry AP však upozorňujú, že vzhľadom na opätovný rast počtu infikovaných novým koronavírusom bude rast ekonomiky za tento kvartál podstatne pomalší. Niektorí nevylučujú ani to, že na začiatku budúceho roka sa hrubý domáci produkt (HDP) opätovne prepadne do negatívneho teritória.