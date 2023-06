Ekonomika USA vzrástla v 1. štvrťroku výrazne viac, ako naznačil odhad

Washington 29. júna (TASR) - Americká ekonomika vzrástla v prvých troch mesiacoch 2023 výrazne viac, ako naznačil v máji druhý odhad. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje amerického ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Podľa revidovaných výsledkov sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov v 1. štvrťroku 2023 zvýšil medziročne o 2 % namiesto o 1,3 % pri druhom odhade. Ekonómovia pritom očakávali, že ministerstvo reviduje tempo rastu HDP len mierne nahor, na 1,4 %.



Lepší ako očakávaný výsledok odráža predovšetkým revíziu vývozu a spotrebiteľských výdavkov smerom nahor. Spotrebitelia pritom míňali najrýchlejším tempom takmer za dva roky, uviedlo ministerstvo.



Tretia a posledná revízia HDP za 1. štvrťrok poukázala na prekvapivú odolnosť americkej ekonomiky. No zároveň potvrdila, že sa jej rast stále spomaľuje z 2,6 % v predchádzajúcom 4. štvrťroku 2022 (október - december) a z 3,2 % od júla do septembra 2022.



Americkú ekonomiku brzdí agresívna snaha Federálneho rezervného systému (Fed) skrotiť infláciu zvyšovaním úrokových sadzieb. Fed zdvihol svoju referenčnú úrokovú sadzbu desaťkrát od marca 2022, čo viedlo k k vyšším nákladom na hypotéky, pôžičky na autá, kreditné karty a firemné úvery.



Ekonomika však stále vzdoruje prognózam, ktoré jej predpovedajú recesiu a štvrtková správa ukázala, prečo. Spotrebitelia totiž naďalej míňajú aj napriek neustále rastúcim nákladom na pôžičky. Ich výdavky, ktoré sa podieľajú približne 70 % na výkone ekonomiky, vzrástli v januári až marci medziročne o 4,2 %, najviac od obdobia apríl - jún 2021.



Výkon ekonomiky sa zvýšil, aj keď pokles podnikových zásob viedol k zníženiu HDP o -2,1 percentuálneho bodu (p. b.). To však bolo o niečo menej ako o -2,3 p. b. v predbežnom odhade.



Revízia údajov smerom nahor bola zaznamenaná aj v prípade nárastu nerezidenčných fixných investícií (na 1,4 % z 0,7 %) a verejných výdavkov (na 5,2 % zo 4,7 %).



Miera inflácie, ktorá vlani kulminovala na úrovni 9,1 %, sa odvtedy znížila na 4 %, ale stále sa drží nad cieľom Fedu na úrovni 2 %.



V aktuálnom štvrťroku apríl až jún predpovedajú analytici ďalšie spomalenie americkej ekonomiky, ale udrží si rast, v priemere na úrovni 1 %.