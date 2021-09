Ekonomika USA vzrástla v 2. kvartáli viac, ako naznačil odhad

Washington 30. septembra (TASR) - Rast americkej ekonomiky sa v 2. štvrťroku 2021 zrýchlil o niečo viac, ako naznačili predbežné údaje. Ukázali to vo štvrtok spresnené výsledky ministerstva obchodu.



Ministerstvo informovalo, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov za tri mesiace do konca júna 2021 zvýšil medziročne o 6,7 %, namiesto o 6,6 % pri predbežnom odhade. Ekonómovia očakávali, že tempo rastu HDP nebude revidované.



Pod lepší, ako očakávaný výsledok sa podpísala revízia výdavkov na osobnú spotrebu, vývozu a investícií do súkromných zásob smerom nahor, čo však čiastočne kompenzovala revíziou smerom nahor aj v prípade dovozu.



Tempo rastu HDP v 2. štvrťroku bolo tiež rýchlejšie ako v prvých troch mesiacoch roka, keď dosiahlo 6,3 %.



Ekonómovia ale upozorňujú, že v 1. polroku ekonomiku podporili rozsiahle stimuly, ktoré vláda poskytla na boj s pandémiou nového koronavírusu. Bilióny dolárov na zotavenie sa z pandemickej recesie išli na pomoc nielen firmám, ale aj nezamestnaným.



Teraz, keď sa tieto programy končia, alebo sa už skončili a šírenie variantu delta nového koronavírusu odradilo niektorých ľudí od lietania, nakupovania a návštevy reštaurácií, sa mnohí ekonómovia domnievajú, že sa tempo rastu ekonomiky v období júl-september spomalilo. Väčšina z nich predpovedá v 3. štvrťroku nárast HDP zhruba o 4 %.