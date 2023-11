Ekonomika USA vzrástla v 3. kvartáli o 5,2 %

Washington 29. novembra (TASR) - Ekonomika Spojených štátov rástla v 3. kvartáli rýchlejšie, než sa predpokladalo, a najprudšie za takmer 2 roky. To signalizuje, že súkromná spotreba, ktorá je motorom expanzie, zatiaľ odoláva vysokým úrokovým sadzbám. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Hrubý domáci produkt (HDP) sa v období od júla do septembra 2023 medziročne zvýšil o 5,2 %, uviedol úrad pre ekonomické analýzy (BEA) amerického ministerstva obchodu a revidoval svoj predchádzajúci odhad, ktorý počítal s expanziou o 4,9 %. Experti očakávali revíziu len na +5 %.



Druhý odhad vývoja rastu v uplynulom štvrťroku potvrdil prudké zrýchlenie tempa expanzie najväčšej svetovej ekonomiky z 2,1 % v prechádzajúcom kvartáli (apríl až jún).



Spotrebiteľské výdavky, ktoré sú motorom ekonomiky, od júla do septembra medziročne stúpli o 3,6 %. To je však o niečo menej v porovnaní s predchádzajúcim odhadom, ktorý počítal so zvýšením až o 4 %. Ekonomiku podporilo aj hromadenie zásob firmami, ako aj zvýšenie verejných výdavkov a investícií.