Ekonomika USA vzrástla vo 4. kvartáli o 3,2 %

Washington 28. februára (TASR) - Ekonomika USA rástla vo 4. štvrťroku 2023 o niečo pomalšie, ako signalizoval predchádzajúci odhad. Ukázali to v stredu revidované údaje úradu pre ekonomické analýzy (BEA) amerického ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správ AP, Reuters a RTTNews.



Podľa spresnených výsledkov sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov vo 4. kvartáli 2023 zvýšil medziročne o 3,2 % namiesto o 3,3 % po náraste o 4,9 % v 3. štvrťroku.



Ekonómovia pritom očakávali, že rast HDP v posledných troch mesiacoch 2023 nebude revidovaný.



Mierne pomalší rast, ako naznačil odhad, odzrkadľuje revízie súkromných investícií do zásob a výdavkov federálnej vlády smerom nadol, ako aj revíziu dovozu smerom nahor.



Tempo rastu ekonomiky v USA však už šesť kvartálov po sebe prekročilo 2 %. Vzdoruje tak obavám, že vysoké úrokové sadzby uvrhnú najväčšiu svetovú ekonomiku do recesie.



Za celý rok 2023 vzrástla ekonomika USA o 2,5 %, čím prekonala rast o 1,9 % v roku 2022. A očakáva sa, že aj v roku 2024 bude pokračovať v solídnom raste. Medzinárodný menový fond (MMF) predpovedá USA tento rok expanziu hospodárstva o 2,1 %. To bude vyše dvojnásobne väčšie tempo ako v prípade hlavných vyspelých ekonomík: Japonska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Talianska.



Existujú však náznaky, že sa rast ekonomiky USA zmierňuje. Maloobchodné tržby, začatá výstavba, objednávky tovarov dlhodobej spotreby a výroba v továrňach v januári klesli. Niektoré zo slabších údajov v minulom mesiaci sa pripisujú mrazivému počasiu, ako aj úprave údajov o sezónne výkyvy na začiatku roka. Ekonómovia však nepredpovedajú USA recesiu.



Finančné trhy predpovedajú, že centrálna banka Fed začne znižovať úrokové sadzby v júni. Fed od marca 2022 zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 525 bázických bodov na súčasný rozsah 5,25 % - 5,50 %, aby skrotil infláciu.



Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien sa síce v januári spomalilo na 3,1 % z 3,4 %, ale stále sa drží pomerne vysoko nad cieľom Fed, ktorým je inflácia na úrovni 2 %.



No zároveň na prekvapenie Fedu a väčšiny ekonómov sa pokrok v boji s infláciou podarilo zatiaľ dosiahnuť bez toho, aby spôsobil veľkú ekonomickú bolesť. Nezamestnanosť sa drží pod 4 % už 24 mesiacov za sebou, čo je najdlhšia séria od 60. rokov minulého storočia. Zamestnávatelia v uplynulom roku vytvorili v priemere 244.000 nových pracovných miest mesačne, z toho viac ako 300.000 v decembri a januári.



Americké domácnosti sú vo veľkej miere v dobrej finančnej kondícii, čo umožňuje spotrebiteľom míňať. A podniky zvýšili produktivitu pomocou automatizácie a hľadania spôsobov, ako prinútiť zamestnancov pracovať efektívnejšie.



Kombinácia zmierňovania inflácie, silného náboru a solídneho rastu HDP tak vzbudila nádeje za tzv. mäkké pristátie ekonomiky, teda skrotenie inflácie bez toho, aby to spôsobilo recesiu.



Stredajšia správa je druhým z troch odhadov ministerstva obchodu o vývoji HDP vo 4. štvrťroku. Konečná revízia vyjde 28. marca.