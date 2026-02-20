< sekcia Ekonomika
Ekonomika USA vzrástla vo 4. kvartáli len o 1,4 %
Ekonómovia počítali s nárastom až o 2,9 %.
Autor TASR,aktualizované
Washington 20. februára (TASR) - Ekonomika Spojených štátov sa na konci roka 2025 spomalila a expandovala výrazne slabšie, než sa očakávalo. Hrubý domáci produkt (HDP) vo 4. kvartáli 2025 medziročne stúpol len o 1,4 % po zvýšení o 4,4 % v predchádzajúcom štvrťroku, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia počítali s nárastom až o 2,9 %. TASR o tom informuje na základe správ AP a CNBC.
Zverejnenie údajov bolo pôvodne naplánované na 29. januára, no zber dát sa oneskoril pre 43-dňové obmedzenie činnosti federálnych úradov (shutdown)v októbri a novembri. Za celý rok 2025 ekonomika USA expandovala o 2,2 % po náraste o 2,8 % v roku 2024.
Dôvodom ochladenia tempa rastu v porovnaní s 3. kvartálom bol podľa ministerstva pokles vládnych výdavkov a exportu, ako aj spomalenie spotreby. Tieto faktory len čiastočne vykompenzovalo zrýchlenie investícií.
