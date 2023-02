Ekonomika USA vzrástla vo 4. štvrťroku menej, než naznačil odhad

Washington 23. februára (TASR) - Rast ekonomiky USA sa v posledných troch mesiacoch 2022 spomalil viac, ako naznačil predbežný odhad. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje amerického ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Podľa revidovaných výsledkov sa reálny hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov vo 4. štvrťroku 2022 zvýšil o 2,7 % namiesto o 2,9 % pri rýchlom odhade. Analytici pritom predpokladali, že údaje za 4. kvartál zostanú nezmenené.



Ministerstvo obchodu uviedlo, že slabší rast ako naznačoval predbežný odhad, odráža predovšetkým revíziu spotrebiteľských výdavkov smerom nadol, ktorá bola čiastočne kompenzovaná revíziou fixných investícií smerom nahor.



Okrem toho sa tempo rastu HDP Spojených štátov vo 4. štvrťroku 2022 spomalilo z 3,2 % v predchádzajúcom 3. kvartáli. Napriek tomu ministerstvo obchodu považuje zvýšenie HDP o 2,7 % v posledných troch mesiacoch minulého roka za solídny výsledok vzhľadom na rastúce úrokové sadzby centrálnej banky Fed a vysokú infláciu.



No zatiaľ čo celkový rast ekonomiky bol vo 4. štvrťroku solídny, podnikové výdavky sa takmer nezvýšili a spotrebitelia míňali len opatrne. To podľa analytikov naznačovalo, že ekonomika USA stratila na konci roka 2022 dynamiku.



Ale najnovšie ukazovatele odhalili, že americká ekonomika sa odvtedy vzchopila. Maloobchodné tržby sa v januári zvýšili najviac takmer za dva roky a zamestnávatelia pridali prekvapujúco veľa nových pracovných miest. Miera nezamestnanosti dosiahla 3,4 %, čo je jej najnižšia úroveň od roku 1969.



Podľa analytikov niektoré z prekvapivo silných ekonomických výsledkov v januári pravdepodobne odrážali oveľa teplejšie počasie ako zvyčajne. Len málo ekonómov pritom očakáva v nasledujúcich mesiacoch podobné prírastky nových pracovných miest alebo rast výdavkov domácností. Väčšina analytikov si myslí, že sa hospodársky rast USA v aktuálnom štvrťroku január až marec 2023 spomalí približne na 2 % .