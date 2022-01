Ekonomika USA zaznamenala vlani najvýraznejší rast za desaťročia

Washington 27. januára (TASR) - Po poklese v roku 2020 o viac než 3 % sa americká ekonomika vrátila vlani k rastu, pričom jeho tempo dosiahlo najvyššiu úroveň od éry prezidenta Ronalda Reagana. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Ako vo štvrtok informovalo americké ministerstvo obchodu, hrubý domáci produkt (HDP) USA vzrástol v minulom roku o 5,7 %. To je najvýraznejšie tempo rastu americkej ekonomiky od roku 1984, v ktorom rast dosiahol 7,2 %.



Na porovnanie, v roku 2020 zaznamenala ekonomika USA pokles o 3,4 %. Bol to najprudší pokles amerického hospodárstva od roku 1946, keď ekonomika zápasila s dôsledkami druhej svetovej vojny. V danom roku klesla ekonomika o 11,6 %.



K zotaveniu v minulom roku prispel aj vývoj v poslednom kvartáli, v ktorom napriek šíreniu infekčnejšieho variantu nového koronavírusu omikron vykázala ekonomika solídny rast. Ako uviedlo ministerstvo obchodu, za posledné tri mesiace 2020 vzrástol HDP Spojených štátov o 6,9 %.



Analytici očakávajú, že ekonomika bude v expanzii pokračovať aj v tomto roku, aj keď v dôsledku pretrvávania pandémie predpokladajú miernejšie tempo rastu. Viacerí ekonómovia zhoršili svoje prognózy vývoja amerického hospodárstva v 1. štvrťroku tohto roka, a to pre vplyv variantu omikron. Čo sa týka vývoja v celom roku 2022, napríklad Medzinárodný menový fond (MMF) predpokladá, že americká ekonomika vzrastie o 4 %.